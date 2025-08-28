Валюты / ISRG
ISRG: Intuitive Surgical Inc
434.50 USD 0.51 (0.12%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISRG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 429.72, а максимальная — 437.17.
Следите за динамикой Intuitive Surgical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ISRG
Дневной диапазон
429.72 437.17
Годовой диапазон
425.00 616.00
- Предыдущее закрытие
- 433.99
- Open
- 433.65
- Bid
- 434.50
- Ask
- 434.80
- Low
- 429.72
- High
- 437.17
- Объем
- 5.605 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -7.66%
- 6-месячное изменение
- -11.76%
- Годовое изменение
- -11.86%
