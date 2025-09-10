Валюты / IPO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IPO: Renaissance IPO ETF
52.76 USD 0.30 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPO за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.29, а максимальная — 52.89.
Следите за динамикой Renaissance IPO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPO
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Micron Technology and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Here are the five fintechs that could be next to IPO after Klarna
- Klarna's CEO says he vibe codes to save his engineers and product managers time
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- It's a great week to IPO: The Winklevoss brothers' Gemini surges 64% in its trading debut
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- It's a great week to IPO: The Winklevoss brothers' Gemini surges 64% in its trading debut
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- The Billion-Dollar Stakes for OpenAI
- U.S. IPO Market Rebounding Fast: ETFs Likely to Gain
- The Life Of A Fed Chair
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Klarna’s Market Debut Shows Wall Street’s Renewed Appetite for I.P.O.s
- How an early investment in Figure turned into a massive win for a VC who heard the pitch while eating burgers in San Francisco
- Figure Technology’s IPO pricing a sign of strong demand for crypto company’s stock
- Klarna gives employees a rare chance to cash out their shares during the IPO window
- Inside nuclear startup Terra Innovatum's plan to cash in on the SPAC comeback
- 20-year-old fintech Klarna finally went public. Here's who's getting rich.
- Klarna’s IPO pops, raising $1.4B, with Sequoia as the biggest winner
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- Klarna stock surges 30% as investors flock to another hot tech debut
- Klarna Shares Climb 30% in Trading Debut After $1.37 Billion IPO
Дневной диапазон
52.29 52.89
Годовой диапазон
31.36 53.58
- Предыдущее закрытие
- 52.46
- Open
- 52.48
- Bid
- 52.76
- Ask
- 53.06
- Low
- 52.29
- High
- 52.89
- Объем
- 437
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 8.40%
- 6-месячное изменение
- 41.90%
- Годовое изменение
- 25.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.