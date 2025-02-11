Валюты / IPGP
IPGP: IPG Photonics Corporation
81.72 USD 1.38 (1.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPGP за сегодня изменился на 1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.70, а максимальная — 82.11.
Следите за динамикой IPG Photonics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
79.70 82.11
Годовой диапазон
48.59 88.50
- Предыдущее закрытие
- 80.34
- Open
- 80.34
- Bid
- 81.72
- Ask
- 82.02
- Low
- 79.70
- High
- 82.11
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- 1.72%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 26.84%
- Годовое изменение
- 10.06%
