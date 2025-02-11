КотировкиРазделы
IPGP: IPG Photonics Corporation

81.72 USD 1.38 (1.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IPGP за сегодня изменился на 1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.70, а максимальная — 82.11.

Следите за динамикой IPG Photonics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
79.70 82.11
Годовой диапазон
48.59 88.50
Предыдущее закрытие
80.34
Open
80.34
Bid
81.72
Ask
82.02
Low
79.70
High
82.11
Объем
605
Дневное изменение
1.72%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
26.84%
Годовое изменение
10.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.