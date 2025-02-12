통화 / IPGP
IPGP: IPG Photonics Corporation
81.40 USD 1.28 (1.55%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IPGP 환율이 오늘 -1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 80.08이고 고가는 82.91이었습니다.
IPG Photonics Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IPGP News
- Is Coherent's R&D Excellence Crucial to Its Competitive Advantage?
- LASR vs. IPGP: Which Fiber Laser Stock is the Better Buy Now?
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- IPG Photonics - Time To Laser Focus On Margins (NASDAQ:IPGP)
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Why IPG (IPGP) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- IPG Photonics (IPGP) Q2 Revenue Up 9%
- IPG Photonics Q2 Revenue Up 10 Percent
- IPG Photonics' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- IPG Photonics (IPGP) Q2 2025 Earnings Transcript
- IPG Photonics (IPGP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- IPG Photonics shares soar 9% on blowout Q2 earnings results
- IPG Photonics Q2 2025 slides: Revenue beats expectations amid industrial market stabilization
- IPG Photonics earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- IPGP Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- IPG Photonics to Showcase Innovative Fiber Laser Technologies and New Product Launches at 2025 Laser World of Photonics in Munich
- IPG Photonics Releases High-Power Lasers on new RI platform
- IPG Photonics Appoints Mira Sahney as Senior Vice President of Global Laser Systems
- Analysts reboot AMD stock prices target ahead of earnings
- IPG Photonics Stock Sinks Despite EPS Beat, Tariffs Dim Q2 Forecast With 'Uncertainty Related To Timing Of Shipments ... Increased Costs' IPG Photonics Stock Sinks Despite EPS Beat, Tariffs Dim Q2 Forecast - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP)
- This Willis Towers Watson Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Lucid Group (NASDAQ:LCID), IPG Photonics (NASDAQ:IPGP)
- 2 Cash-Rich Stocks Down Between 66% and 75% to Buy for a Turnaround
- IPG Photonics Corporation: A Further Decline Is Still Possible (IPGP)
- IPG Photonics Corporation (IPGP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
80.08 82.91
년간 변동
48.59 88.50
- 이전 종가
- 82.68
- 시가
- 82.91
- Bid
- 81.40
- Ask
- 81.70
- 저가
- 80.08
- 고가
- 82.91
- 볼륨
- 1.124 K
- 일일 변동
- -1.55%
- 월 변동
- 2.31%
- 6개월 변동
- 26.34%
- 년간 변동율
- 9.63%
