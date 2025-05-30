КотировкиРазделы
ING
ING: ING Group, N.V

25.42 USD 0.32 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ING за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.40, а максимальная — 25.59.

Следите за динамикой ING Group, N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.40 25.59
Годовой диапазон
15.08 25.81
Предыдущее закрытие
25.74
Open
25.56
Bid
25.42
Ask
25.72
Low
25.40
High
25.59
Объем
3.004 K
Дневное изменение
-1.24%
Месячное изменение
7.03%
6-месячное изменение
29.56%
Годовое изменение
42.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.