Валюты / ING
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ING: ING Group, N.V
25.42 USD 0.32 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ING за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.40, а максимальная — 25.59.
Следите за динамикой ING Group, N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ING
- Доллар на пути к недельному снижению перед заседанием ФРС; фунт стерлингов ослабевает после публикации ВВП
- JPMorgan to launch digital retail bank in Germany in 2026
- Early signs emerging of euro's beefed-up global status, ING says
- ING stock rating upgraded by Morgan Stanley on positive NII outlook
- ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Earnings call transcript: ING Group beats Q2 2025 earnings expectations
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- ING Q2 2025 presentation: fee income growth accelerates, outlook improves
- Best Income Stocks to Buy for August 7th
- ING ADR earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- ING Q2 2025 presentation: Strong commercial growth leads to improved outlook
- Templeton International ADR Equity SMA Q2 2025 Commentary
- Templeton Foreign Fund Q2 2025 Commentary
- ING Groep Stock: Attractive Valuation Relative To European Large-Caps (NYSE:ING)
- ING Groep stock rating upgraded by Barclays on strong capital returns
- FFC: There Is No Compelling Reason To Buy This Fund Over Other Preferred CEFs
- Factbox-Brokerages expect global growth to slow in late 2025 on tariffs, geopolitical tensions
- How Europe can mitigate its mighty defence cost challenges - ING
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Strike on Iran, Trump tariffs could drive inflation back up to highest levels in two years
- Wasatch International Value Fund Q1 2025 Commentary
- Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
- abrdn Global Dynamic Dividend Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
25.40 25.59
Годовой диапазон
15.08 25.81
- Предыдущее закрытие
- 25.74
- Open
- 25.56
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Low
- 25.40
- High
- 25.59
- Объем
- 3.004 K
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- 7.03%
- 6-месячное изменение
- 29.56%
- Годовое изменение
- 42.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.