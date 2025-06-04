통화 / ING
ING: ING Group, N.V
25.44 USD 0.13 (0.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ING 환율이 오늘 0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.29이고 고가는 25.49이었습니다.
ING Group, N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.29 25.49
년간 변동
15.08 25.81
- 이전 종가
- 25.31
- 시가
- 25.29
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- 저가
- 25.29
- 고가
- 25.49
- 볼륨
- 1.907 K
- 일일 변동
- 0.51%
- 월 변동
- 7.12%
- 6개월 변동
- 29.66%
- 년간 변동율
- 42.12%
