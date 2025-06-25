KurseKategorien
Währungen / ING
Zurück zum Aktien

ING: ING Group, N.V

25.31 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ING hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die ING Group, N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ING News

Tagesspanne
25.03 25.36
Jahresspanne
15.08 25.81
Vorheriger Schlusskurs
25.33
Eröffnung
25.10
Bid
25.31
Ask
25.61
Tief
25.03
Hoch
25.36
Volumen
2.520 K
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
6.57%
6-Monatsänderung
29.00%
Jahresänderung
41.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K