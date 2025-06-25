Währungen / ING
ING: ING Group, N.V
25.31 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ING hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die ING Group, N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ING News
Tagesspanne
25.03 25.36
Jahresspanne
15.08 25.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.33
- Eröffnung
- 25.10
- Bid
- 25.31
- Ask
- 25.61
- Tief
- 25.03
- Hoch
- 25.36
- Volumen
- 2.520 K
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- 29.00%
- Jahresänderung
- 41.40%
