货币 / ING
ING: ING Group, N.V
25.42 USD 0.32 (1.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ING汇率已更改-1.24%。当日，交易品种以低点25.40和高点25.59进行交易。
关注ING Group, N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ING新闻
日范围
25.40 25.59
年范围
15.08 25.81
- 前一天收盘价
- 25.74
- 开盘价
- 25.56
- 卖价
- 25.42
- 买价
- 25.72
- 最低价
- 25.40
- 最高价
- 25.59
- 交易量
- 3.004 K
- 日变化
- -1.24%
- 月变化
- 7.03%
- 6个月变化
- 29.56%
- 年变化
- 42.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值