Moedas / ING
ING: ING Group, N.V
25.33 USD 0.09 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ING para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.22 e o mais alto foi 25.54.
Veja a dinâmica do par de moedas ING Group, N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ING Notícias
Faixa diária
25.22 25.54
Faixa anual
15.08 25.81
- Fechamento anterior
- 25.42
- Open
- 25.31
- Bid
- 25.33
- Ask
- 25.63
- Low
- 25.22
- High
- 25.54
- Volume
- 3.288 K
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 6.65%
- Mudança de 6 meses
- 29.10%
- Mudança anual
- 41.51%
