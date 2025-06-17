Dövizler / ING
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ING: ING Group, N.V
25.44 USD 0.13 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ING fiyatı bugün 0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.29 ve Yüksek fiyatı olarak 25.49 aralığında işlem gördü.
ING Group, N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ING haberleri
- Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
- John Parker, Beacon Rise Holdings’un başkanı olarak atandı
- Analysts weigh in on steady U.K. August inflation, rate cut outlook
- JPMorgan to launch digital retail bank in Germany in 2026
- Early signs emerging of euro's beefed-up global status, ING says
- ING stock rating upgraded by Morgan Stanley on positive NII outlook
- ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Earnings call transcript: ING Group beats Q2 2025 earnings expectations
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- ING Q2 2025 presentation: fee income growth accelerates, outlook improves
- Best Income Stocks to Buy for August 7th
- ING ADR earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- ING Q2 2025 presentation: Strong commercial growth leads to improved outlook
- Templeton International ADR Equity SMA Q2 2025 Commentary
- Templeton Foreign Fund Q2 2025 Commentary
- ING Groep Stock: Attractive Valuation Relative To European Large-Caps (NYSE:ING)
- ING Groep stock rating upgraded by Barclays on strong capital returns
- FFC: There Is No Compelling Reason To Buy This Fund Over Other Preferred CEFs
- Factbox-Brokerages expect global growth to slow in late 2025 on tariffs, geopolitical tensions
- How Europe can mitigate its mighty defence cost challenges - ING
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Strike on Iran, Trump tariffs could drive inflation back up to highest levels in two years
- Wasatch International Value Fund Q1 2025 Commentary
Günlük aralık
25.29 25.49
Yıllık aralık
15.08 25.81
- Önceki kapanış
- 25.31
- Açılış
- 25.29
- Satış
- 25.44
- Alış
- 25.74
- Düşük
- 25.29
- Yüksek
- 25.49
- Hacim
- 1.907 K
- Günlük değişim
- 0.51%
- Aylık değişim
- 7.12%
- 6 aylık değişim
- 29.66%
- Yıllık değişim
- 42.12%
21 Eylül, Pazar