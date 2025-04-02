Валюты / HGV
HGV: Hilton Grand Vacations Inc
45.44 USD 0.09 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HGV за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.77, а максимальная — 45.71.
Следите за динамикой Hilton Grand Vacations Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HGV
- Apollo affiliates to sell 7 million shares of Hilton Grand Vacations
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Hilton Grand (HGV) Q2 Revenue Misses 8%
- Hilton Grand Vacations (HGV) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Hilton Grand Vacations (HGV) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Hilton Grand Vacations earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Marriott International (MAR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Mizuho upgrades Travel + Leisure stock to Outperform on earnings inflection
- Hilton Grand Vacations stock hits 52-week high at 49.27 USD
- Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hilton Grand Vacations stock price target raised to $73 by Mizuho
- Hilton Grand Vacations: Valuation/Fundamentals Signal Buy, Technical Warrant Caution (HGV)
- Hilton Grand Vacations stock hits 52-week high at 47.26 USD
- A new ultra-luxury hotel is coming to the Nordics
- Hilton Grand Vacations stock hits 52-week high at 45.12 USD
- Hilton Grand Vacations completes $300 million timeshare loan securitization
- Hilton Grand Vacations Stock: Attractive Despite Aggressive Financial Policy (NYSE:HGV)
- Hilton Grand Vacations stock rating reiterated by JMP on strong outlook
- Hilton Grand Vacations Named One of Nation’s Best Adoption-Friendly Workplaces by Dave Thomas Foundation for Adoption
- Hilton Grand Vacations Named One of America’s Greatest Workplaces 2025 by Newsweek
- Hilton Grand Vacations Stock Climbs On Q1 Earnings, Company Takes Steps To Maintain 'Good Momentum' In Face Of 'Increased Uncertainty' - Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV)
- Hilton Grand Vacations stock jumps on guidance despite Q1 miss
- Hilton Grand Vacations downgraded by S&P due to high leverage, share repurchases
Дневной диапазон
44.77 45.71
Годовой диапазон
30.59 52.08
- Предыдущее закрытие
- 45.53
- Open
- 45.70
- Bid
- 45.44
- Ask
- 45.74
- Low
- 44.77
- High
- 45.71
- Объем
- 1.347 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- 22.38%
- Годовое изменение
- 25.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.