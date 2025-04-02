Dövizler / HGV
HGV: Hilton Grand Vacations Inc
44.53 USD 0.33 (0.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HGV fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.00 ve Yüksek fiyatı olarak 44.98 aralığında işlem gördü.
Hilton Grand Vacations Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
44.00 44.98
Yıllık aralık
30.59 52.08
- Önceki kapanış
- 44.86
- Açılış
- 44.96
- Satış
- 44.53
- Alış
- 44.83
- Düşük
- 44.00
- Yüksek
- 44.98
- Hacim
- 1.631 K
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- -4.61%
- 6 aylık değişim
- 19.93%
- Yıllık değişim
- 23.32%
21 Eylül, Pazar