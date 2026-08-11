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HERE: Quantasing Group Ltd
Курс HERE за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 1.92.
Следите за динамикой Quantasing Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HERE сегодня?
Quantasing Group Ltd (HERE) сегодня оценивается на уровне 1.92. Инструмент торгуется в пределах 1.84 - 1.92, вчерашнее закрытие составило 1.89, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HERE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quantasing Group Ltd?
Quantasing Group Ltd в настоящее время оценивается в 1.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.11% и USD. Отслеживайте движения HERE на графике в реальном времени.
Как купить акции HERE?
Вы можете купить акции Quantasing Group Ltd (HERE) по текущей цене 1.92. Ордера обычно размещаются около 1.92 или 2.22, тогда как 46 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HERE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HERE?
Инвестирование в Quantasing Group Ltd предполагает учет годового диапазона 1.50 - 6.40 и текущей цены 1.92. Многие сравнивают -0.52% и -57.89% перед размещением ордеров на 1.92 или 2.22. Изучайте ежедневные изменения цены HERE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Quantasing Group Ltd?
Самая высокая цена Quantasing Group Ltd (HERE) за последний год составила 6.40. Акции заметно колебались в пределах 1.50 - 6.40, сравнение с 1.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quantasing Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Quantasing Group Ltd?
Самая низкая цена Quantasing Group Ltd (HERE) за год составила 1.50. Сравнение с текущими 1.92 и 1.50 - 6.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HERE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HERE?
В прошлом Quantasing Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.89 и -68.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.89
- Open
- 1.86
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.84
- High
- 1.92
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- -57.89%
- Годовое изменение
- -68.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%