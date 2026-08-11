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HERE: Quantasing Group Ltd

1.92 USD 0.03 (1.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HERE за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 1.92.

Следите за динамикой Quantasing Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HERE сегодня?

Quantasing Group Ltd (HERE) сегодня оценивается на уровне 1.92. Инструмент торгуется в пределах 1.84 - 1.92, вчерашнее закрытие составило 1.89, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HERE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quantasing Group Ltd?

Quantasing Group Ltd в настоящее время оценивается в 1.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.11% и USD. Отслеживайте движения HERE на графике в реальном времени.

Как купить акции HERE?

Вы можете купить акции Quantasing Group Ltd (HERE) по текущей цене 1.92. Ордера обычно размещаются около 1.92 или 2.22, тогда как 46 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HERE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HERE?

Инвестирование в Quantasing Group Ltd предполагает учет годового диапазона 1.50 - 6.40 и текущей цены 1.92. Многие сравнивают -0.52% и -57.89% перед размещением ордеров на 1.92 или 2.22. Изучайте ежедневные изменения цены HERE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Quantasing Group Ltd?

Самая высокая цена Quantasing Group Ltd (HERE) за последний год составила 6.40. Акции заметно колебались в пределах 1.50 - 6.40, сравнение с 1.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quantasing Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Quantasing Group Ltd?

Самая низкая цена Quantasing Group Ltd (HERE) за год составила 1.50. Сравнение с текущими 1.92 и 1.50 - 6.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HERE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HERE?

В прошлом Quantasing Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.89 и -68.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.84 1.92
Годовой диапазон
1.50 6.40
Предыдущее закрытие
1.89
Open
1.86
Bid
1.92
Ask
2.22
Low
1.84
High
1.92
Объем
46
Дневное изменение
1.59%
Месячное изменение
-0.52%
6-месячное изменение
-57.89%
Годовое изменение
-68.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
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Прог.
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4.179%