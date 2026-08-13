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HERE: 奇梦岛

1.88 USD 0.04 (2.08%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HERE汇率已更改-2.08%。当日，交易品种以低点1.82和高点1.92进行交易。

关注奇梦岛动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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HERE交易应用程序

RangeXpert
Steve Rosenstock
5 (26)
指标
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WallGrid EA — 网格剥头皮系统 WallGrid EA 是一款网格剥头皮 EA 智能交易系统，专为偏好结构化执行、风控严格和纪律化盈利管理的交易者设计。该系统针对短期震荡（盘整）市场环境进行了优化，旨在利用微小的价格波动快速平仓获利。 实时监控与交易结果 点击此处查看真实信号 (余额: $5,000 USD)   点击此处查看 FAST SCALPING 真实信号   Code2Profit EA 频道 | 使用指南 交易风格 网格剥头皮 (Scalping Grid) 市场状态 震荡 / 盘整市场 (Flat) 执行逻辑 无固定止损的网格持仓管理 支持品种 主要外汇对: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD 交叉货币对: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD 贵金属: XAUUSD, XAGUSD 股指: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (取决于经纪商) 加密货币 CFD: BTCUSD, ETHUSD (取决于经纪商) 策略概述 WallGrid EA 基于结构化网格逻辑运行，在
SignalXpert
Steve Rosenstock
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Trade Copier Ultimate
Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
5 (4)
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Trade Copier Ultimate - Telegram to MT5 Signal Copier Trade Copier Ultimate automatically copies Telegram trading signals into MetaTrader 5. The EA can read signal messages, detect the symbol, order type, entry price, Stop Loss, Take Profit levels and selected update commands, then execute or manage the trade in MT5 using your lot and risk settings. It is more than a basic Telegram to MT5 copier. TCU also supports Bot API and user-account Bridge workflows, Discord signal routing, local MT5 to MT
AlgoXpert
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Ngoc Tung Le
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常见问题解答

HERE股票今天的价格是多少？

奇梦岛股票今天的定价为1.88。它在1.82 - 1.92范围内交易，昨天的收盘价为1.92，交易量达到48。HERE的实时价格图表显示了这些更新。

奇梦岛股票是否支付股息？

奇梦岛目前的价值为1.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.77%和USD。实时查看图表以跟踪HERE走势。

如何购买HERE股票？

您可以以1.88的当前价格购买奇梦岛股票。订单通常设置在1.88或2.18附近，而48和1.08%显示市场活动。立即关注HERE的实时图表更新。

如何投资HERE股票？

投资奇梦岛需要考虑年度范围1.50 - 6.40和当前价格1.88。许多人在以1.88或2.18下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看HERE价格图表，了解每日变化。

奇梦岛股票的最高价格是多少？

在过去一年中，奇梦岛的最高价格是6.40。在1.50 - 6.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪奇梦岛的绩效。

奇梦岛股票的最低价格是多少？

奇梦岛（HERE）的最低价格为1.50。将其与当前的1.88和1.50 - 6.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HERE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HERE股票是什么时候拆分的？

奇梦岛历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.92和-68.77%中可见。

日范围
1.82 1.92
年范围
1.50 6.40
前一天收盘价
1.92
开盘价
1.86
卖价
1.88
买价
2.18
最低价
1.82
最高价
1.92
交易量
48
日变化
-2.08%
月变化
-2.59%
6个月变化
-58.77%
年变化
-68.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%