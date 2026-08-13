HERE: 奇梦岛
今日HERE汇率已更改-2.08%。当日，交易品种以低点1.82和高点1.92进行交易。
关注奇梦岛动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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HERE交易应用程序
常见问题解答
HERE股票今天的价格是多少？
奇梦岛股票今天的定价为1.88。它在1.82 - 1.92范围内交易，昨天的收盘价为1.92，交易量达到48。HERE的实时价格图表显示了这些更新。
奇梦岛股票是否支付股息？
奇梦岛目前的价值为1.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.77%和USD。实时查看图表以跟踪HERE走势。
如何购买HERE股票？
您可以以1.88的当前价格购买奇梦岛股票。订单通常设置在1.88或2.18附近，而48和1.08%显示市场活动。立即关注HERE的实时图表更新。
如何投资HERE股票？
投资奇梦岛需要考虑年度范围1.50 - 6.40和当前价格1.88。许多人在以1.88或2.18下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看HERE价格图表，了解每日变化。
奇梦岛股票的最高价格是多少？
在过去一年中，奇梦岛的最高价格是6.40。在1.50 - 6.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪奇梦岛的绩效。
奇梦岛股票的最低价格是多少？
奇梦岛（HERE）的最低价格为1.50。将其与当前的1.88和1.50 - 6.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HERE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HERE股票是什么时候拆分的？
奇梦岛历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.92和-68.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.92
- 开盘价
- 1.86
- 卖价
- 1.88
- 买价
- 2.18
- 最低价
- 1.82
- 最高价
- 1.92
- 交易量
- 48
- 日变化
- -2.08%
- 月变化
- -2.59%
- 6个月变化
- -58.77%
- 年变化
- -68.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%