Валюты / GCT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GCT: GigaCloud Technology Inc - Class A
30.66 USD 0.57 (1.83%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCT за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.61, а максимальная — 31.42.
Следите за динамикой GigaCloud Technology Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GCT
- Is GigaCloud Technology Inc. (GCT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- GigaCloud Technology Inc. (GCT) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Директор GigaCloud Technology Ву Лей продает акции на сумму $2,85 млн
- GigaCloud technology director Wu Lei sells $2.85m in shares
- GigaCloud Technology Inc. (GCT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- GigaCloud's Rally Still Has Legs, Thanks To Deeply Discounted Valuations (NASDAQ:GCT)
- Investors Heavily Search GigaCloud Technology Inc. (GCT): Here is What You Need to Know
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Is FirstCash (FCFS) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Here is What to Know Beyond Why GigaCloud Technology Inc. (GCT) is a Trending Stock
- GigaCloud Technology authorizes $111 million share repurchase program
- Kerry Lebensburger joins GigaCloud Technology’s board of directors
- GigaCloud Technology stock hits 52-week high at 29.48 USD
- Earnings call transcript: GigaCloud Technology’s Q2 2025 results beat expectations
- GigaCloud Q2 2025 slides: Marketplace GMV surges 31% as buyer base expands
- GigaCloud Technology Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GCT)
- GigaCloud Technology Inc. (GCT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GigaCloud (GCT) Q2 Revenue Jumps 3.8%
- GigaCloud Technology Inc. (GCT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Xperi (XPER) Meets Q2 Earnings Estimates
- GigaCloud to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Is Trending Stock GigaCloud Technology Inc. (GCT) a Buy Now?
- Mirion Technologies, Inc. (MIR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Дневной диапазон
30.61 31.42
Годовой диапазон
11.17 34.50
- Предыдущее закрытие
- 31.23
- Open
- 31.20
- Bid
- 30.66
- Ask
- 30.96
- Low
- 30.61
- High
- 31.42
- Объем
- 2.163 K
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- 17.47%
- 6-месячное изменение
- 115.92%
- Годовое изменение
- 34.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.