КотировкиРазделы
Валюты / GCT
Назад в Рынок акций США

GCT: GigaCloud Technology Inc - Class A

30.66 USD 0.57 (1.83%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GCT за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.61, а максимальная — 31.42.

Следите за динамикой GigaCloud Technology Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GCT

Дневной диапазон
30.61 31.42
Годовой диапазон
11.17 34.50
Предыдущее закрытие
31.23
Open
31.20
Bid
30.66
Ask
30.96
Low
30.61
High
31.42
Объем
2.163 K
Дневное изменение
-1.83%
Месячное изменение
17.47%
6-месячное изменение
115.92%
Годовое изменение
34.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.