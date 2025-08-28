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FENI: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF
Курс FENI за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.59, а максимальная — 41.74.
Следите за динамикой Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FENI сегодня?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF (FENI) сегодня оценивается на уровне 41.60. Инструмент торгуется в пределах 41.59 - 41.74, вчерашнее закрытие составило 41.75, а торговый объем достиг 1811. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FENI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF в настоящее время оценивается в 41.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.26% и USD. Отслеживайте движения FENI на графике в реальном времени.
Как купить акции FENI?
Вы можете купить акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF (FENI) по текущей цене 41.60. Ордера обычно размещаются около 41.60 или 41.90, тогда как 1811 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FENI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FENI?
Инвестирование в Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF предполагает учет годового диапазона 35.74 - 41.84 и текущей цены 41.60. Многие сравнивают 2.24% и 4.63% перед размещением ордеров на 41.60 или 41.90. Изучайте ежедневные изменения цены FENI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF?
Самая высокая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF (FENI) за последний год составила 41.84. Акции заметно колебались в пределах 35.74 - 41.84, сравнение с 41.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF?
Самая низкая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF (FENI) за год составила 35.74. Сравнение с текущими 41.60 и 35.74 - 41.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FENI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FENI?
В прошлом Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.75 и 4.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.75
- Open
- 41.65
- Bid
- 41.60
- Ask
- 41.90
- Low
- 41.59
- High
- 41.74
- Объем
- 1.811 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- 4.63%
- Годовое изменение
- 4.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%