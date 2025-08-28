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FENI: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF

41.64 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FENI汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.57和高点41.86进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FENI新闻

常见问题解答

FENI股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票今天的定价为41.64。它在41.57 - 41.86范围内交易，昨天的收盘价为41.60，交易量达到1836。FENI的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF目前的价值为41.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪FENI走势。

如何购买FENI股票？

您可以以41.64的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票。订单通常设置在41.64或41.94附近，而1836和-0.19%显示市场活动。立即关注FENI的实时图表更新。

如何投资FENI股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF需要考虑年度范围35.74 - 41.86和当前价格41.64。许多人在以41.64或41.94下订单之前，会比较2.33%和。实时查看FENI价格图表，了解每日变化。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF的最高价格是41.86。在35.74 - 41.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF的绩效。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF（FENI）的最低价格为35.74。将其与当前的41.64和35.74 - 41.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FENI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FENI股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.60和4.36%中可见。

日范围
41.57 41.86
年范围
35.74 41.86
前一天收盘价
41.60
开盘价
41.72
卖价
41.64
买价
41.94
最低价
41.57
最高价
41.86
交易量
1.836 K
日变化
0.10%
月变化
2.33%
6个月变化
4.73%
年变化
4.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%