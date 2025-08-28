FENI: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF
今日FENI汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.57和高点41.86进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FENI新闻
常见问题解答
FENI股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票今天的定价为41.64。它在41.57 - 41.86范围内交易，昨天的收盘价为41.60，交易量达到1836。FENI的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF目前的价值为41.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪FENI走势。
如何购买FENI股票？
您可以以41.64的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票。订单通常设置在41.64或41.94附近，而1836和-0.19%显示市场活动。立即关注FENI的实时图表更新。
如何投资FENI股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF需要考虑年度范围35.74 - 41.86和当前价格41.64。许多人在以41.64或41.94下订单之前，会比较2.33%和。实时查看FENI价格图表，了解每日变化。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF的最高价格是41.86。在35.74 - 41.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF的绩效。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF（FENI）的最低价格为35.74。将其与当前的41.64和35.74 - 41.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FENI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FENI股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.60和4.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.60
- 开盘价
- 41.72
- 卖价
- 41.64
- 买价
- 41.94
- 最低价
- 41.57
- 最高价
- 41.86
- 交易量
- 1.836 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.33%
- 6个月变化
- 4.73%
- 年变化
- 4.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%