EWCZ: European Wax Center Inc - Class A

4.03 USD 0.11 (2.81%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWCZ за сегодня изменился на 2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.83, а максимальная — 4.03.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
3.83 4.03
Годовой диапазон
2.95 8.91
Предыдущее закрытие
3.92
Open
3.86
Bid
4.03
Ask
4.33
Low
3.83
High
4.03
Объем
898
Дневное изменение
2.81%
Месячное изменение
-4.28%
6-месячное изменение
2.28%
Годовое изменение
-40.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.