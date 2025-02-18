Валюты / EWCZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EWCZ: European Wax Center Inc - Class A
4.03 USD 0.11 (2.81%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EWCZ за сегодня изменился на 2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.83, а максимальная — 4.03.
Следите за динамикой European Wax Center Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EWCZ
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
- Here's What Key Metrics Tell Us About European Wax Center (EWCZ) Q2 Earnings
- European Wax Center earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- European Wax Center, Inc. (EWCZ) Q2 Earnings Top Estimates
- European Wax Center Sales Decline
- TJX to Report Q2 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- Coty's Q4 Earnings on The Horizon: Essential Insights for Investors
- Flowers Foods' Q2 Earnings on Deck: What Surprise Awaits Investors?
- Stay Ahead of the Game With European Wax Center (EWCZ) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Is EWCZ Fixing Its Overbuilt Network With Smarter Expansion?
- EWCZ vs. SBH: Which Beauty Retail Stock is a Better Buy Now?
- European Wax Center Leans on Digital Ads-Will It Pay Off?
- EWCZ vs. ELF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Best Growth Stocks to Buy for July 18th
- EWCZ Stock Skyrockets 54% in 3 Months: Is it Too Late to Buy?
- European Wax Center appoints new COO and CDO to leadership team
- Best Growth Stocks to Buy for July 16th
- EWCZ EBITDA Expansion Shows Early Wins: Can Margins Stay Strong?
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Citi raises European Wax Center price target to $6.00
- European Wax Center earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- European Wax Center, Inc. (EWCZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Дневной диапазон
3.83 4.03
Годовой диапазон
2.95 8.91
- Предыдущее закрытие
- 3.92
- Open
- 3.86
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Low
- 3.83
- High
- 4.03
- Объем
- 898
- Дневное изменение
- 2.81%
- Месячное изменение
- -4.28%
- 6-месячное изменение
- 2.28%
- Годовое изменение
- -40.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.