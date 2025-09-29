- Обзор рынка
EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com
Курс EVEX-WT за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4404, а максимальная — 0.4404.
Следите за динамикой Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVEX-WT сегодня?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) сегодня оценивается на уровне 0.4404. Инструмент торгуется в пределах -2.13%, вчерашнее закрытие составило 0.4500, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVEX-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com в настоящее время оценивается в 0.4404. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 341.73% и USD. Отслеживайте движения EVEX-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции EVEX-WT?
Вы можете купить акции Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) по текущей цене 0.4404. Ордера обычно размещаются около 0.4404 или 0.4434, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVEX-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVEX-WT?
Инвестирование в Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com предполагает учет годового диапазона 0.0505 - 1.1400 и текущей цены 0.4404. Многие сравнивают 8.96% и 71.03% перед размещением ордеров на 0.4404 или 0.4434. Изучайте ежедневные изменения цены EVEX-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eve Holding, Inc.?
Самая высокая цена Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) за последний год составила 1.1400. Акции заметно колебались в пределах 0.0505 - 1.1400, сравнение с 0.4500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eve Holding, Inc.?
Самая низкая цена Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) за год составила 0.0505. Сравнение с текущими 0.4404 и 0.0505 - 1.1400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVEX-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVEX-WT?
В прошлом Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4500 и 341.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.4500
- Open
- 0.4404
- Bid
- 0.4404
- Ask
- 0.4434
- Low
- 0.4404
- High
- 0.4404
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- 8.96%
- 6-месячное изменение
- 71.03%
- Годовое изменение
- 341.73%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%