КотировкиРазделы
Валюты / EVEX-WT
Назад в Рынок акций США

EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com

0.4404 USD 0.0096 (2.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVEX-WT за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4404, а максимальная — 0.4404.

Следите за динамикой Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVEX-WT сегодня?

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) сегодня оценивается на уровне 0.4404. Инструмент торгуется в пределах -2.13%, вчерашнее закрытие составило 0.4500, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVEX-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com?

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com в настоящее время оценивается в 0.4404. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 341.73% и USD. Отслеживайте движения EVEX-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции EVEX-WT?

Вы можете купить акции Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) по текущей цене 0.4404. Ордера обычно размещаются около 0.4404 или 0.4434, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVEX-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVEX-WT?

Инвестирование в Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com предполагает учет годового диапазона 0.0505 - 1.1400 и текущей цены 0.4404. Многие сравнивают 8.96% и 71.03% перед размещением ордеров на 0.4404 или 0.4434. Изучайте ежедневные изменения цены EVEX-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eve Holding, Inc.?

Самая высокая цена Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) за последний год составила 1.1400. Акции заметно колебались в пределах 0.0505 - 1.1400, сравнение с 0.4500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eve Holding, Inc.?

Самая низкая цена Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) за год составила 0.0505. Сравнение с текущими 0.4404 и 0.0505 - 1.1400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVEX-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVEX-WT?

В прошлом Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4500 и 341.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.4404 0.4404
Годовой диапазон
0.0505 1.1400
Предыдущее закрытие
0.4500
Open
0.4404
Bid
0.4404
Ask
0.4434
Low
0.4404
High
0.4404
Объем
1
Дневное изменение
-2.13%
Месячное изменение
8.96%
6-месячное изменение
71.03%
Годовое изменение
341.73%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.