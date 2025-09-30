- Aperçu
EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com
Le taux de change de EVEX-WT a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4404 et à un maximum de 0.4404.
Suivez la dynamique Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVEX-WT aujourd'hui ?
L'action Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com est cotée à 0.4404 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.13%, a clôturé hier à 0.4500 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de EVEX-WT présente ces mises à jour.
L'action Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com verse-t-elle des dividendes ?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com est actuellement valorisé à 0.4404. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 341.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVEX-WT.
Comment acheter des actions EVEX-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com au cours actuel de 0.4404. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.4404 ou de 0.4434, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVEX-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVEX-WT ?
Investir dans Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0505 - 1.1400 et le prix actuel 0.4404. Beaucoup comparent 8.96% et 71.03% avant de passer des ordres à 0.4404 ou 0.4434. Consultez le graphique du cours de EVEX-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eve Holding, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Eve Holding, Inc. l'année dernière était 1.1400. Au cours de 0.0505 - 1.1400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.4500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Eve Holding, Inc. ?
Le cours le plus bas de Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) sur l'année a été 0.0505. Sa comparaison avec 0.4404 et 0.0505 - 1.1400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVEX-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVEX-WT a-t-elle été divisée ?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.4500 et 341.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.4500
- Ouverture
- 0.4404
- Bid
- 0.4404
- Ask
- 0.4434
- Plus Bas
- 0.4404
- Plus Haut
- 0.4404
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -2.13%
- Changement Mensuel
- 8.96%
- Changement à 6 Mois
- 71.03%
- Changement Annuel
- 341.73%
