EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com
Der Wechselkurs von EVEX-WT hat sich für heute um -2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4404 bis zu einem Hoch von 0.4404 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EVEX-WT heute?
Die Aktie von Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) notiert heute bei 0.4404. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.4500 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von EVEX-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EVEX-WT Dividenden?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com wird derzeit mit 0.4404 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 341.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EVEX-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich EVEX-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) zum aktuellen Kurs von 0.4404 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.4404 oder 0.4434 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EVEX-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EVEX-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com müssen die jährliche Spanne 0.0505 - 1.1400 und der aktuelle Kurs 0.4404 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.96% und 71.03%, bevor sie Orders zu 0.4404 oder 0.4434 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EVEX-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eve Holding, Inc.?
Der höchste Kurs von Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) im vergangenen Jahr lag bei 1.1400. Innerhalb von 0.0505 - 1.1400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.4500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eve Holding, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0505. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.4404 und der Spanne 0.0505 - 1.1400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EVEX-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EVEX-WT statt?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.4500 und 341.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4500
- Eröffnung
- 0.4404
- Bid
- 0.4404
- Ask
- 0.4434
- Tief
- 0.4404
- Hoch
- 0.4404
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -2.13%
- Monatsänderung
- 8.96%
- 6-Monatsänderung
- 71.03%
- Jahresänderung
- 341.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4