EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com

0.4404 USD 0.0096 (2.13%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EVEX-WT汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点0.4404和高点0.4404进行交易。

关注Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EVEX-WT股票今天的价格是多少？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com股票今天的定价为0.4404。它在-2.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.4500，交易量达到1。EVEX-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com股票是否支付股息？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com目前的价值为0.4404。股息政策取决于公司，而投资者也会关注341.73%和USD。实时查看图表以跟踪EVEX-WT走势。

如何购买EVEX-WT股票？

您可以以0.4404的当前价格购买Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com股票。订单通常设置在0.4404或0.4434附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EVEX-WT的实时图表更新。

如何投资EVEX-WT股票？

投资Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com需要考虑年度范围0.0505 - 1.1400和当前价格0.4404。许多人在以0.4404或0.4434下订单之前，会比较8.96%和。实时查看EVEX-WT价格图表，了解每日变化。

Eve Holding, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eve Holding, Inc.的最高价格是1.1400。在0.0505 - 1.1400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com的绩效。

Eve Holding, Inc.股票的最低价格是多少？

Eve Holding, Inc.（EVEX-WT）的最低价格为0.0505。将其与当前的0.4404和0.0505 - 1.1400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVEX-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVEX-WT股票是什么时候拆分的？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.4500和341.73%中可见。

日范围
0.4404 0.4404
年范围
0.0505 1.1400
前一天收盘价
0.4500
开盘价
0.4404
卖价
0.4404
买价
0.4434
最低价
0.4404
最高价
0.4404
交易量
1
日变化
-2.13%
月变化
8.96%
6个月变化
71.03%
年变化
341.73%
