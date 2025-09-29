EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com
今日EVEX-WT汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点0.4404和高点0.4404进行交易。
关注Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EVEX-WT股票今天的价格是多少？
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com股票今天的定价为0.4404。它在-2.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.4500，交易量达到1。EVEX-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com股票是否支付股息？
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com目前的价值为0.4404。股息政策取决于公司，而投资者也会关注341.73%和USD。实时查看图表以跟踪EVEX-WT走势。
如何购买EVEX-WT股票？
您可以以0.4404的当前价格购买Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com股票。订单通常设置在0.4404或0.4434附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EVEX-WT的实时图表更新。
如何投资EVEX-WT股票？
投资Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com需要考虑年度范围0.0505 - 1.1400和当前价格0.4404。许多人在以0.4404或0.4434下订单之前，会比较8.96%和。实时查看EVEX-WT价格图表，了解每日变化。
Eve Holding, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eve Holding, Inc.的最高价格是1.1400。在0.0505 - 1.1400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com的绩效。
Eve Holding, Inc.股票的最低价格是多少？
Eve Holding, Inc.（EVEX-WT）的最低价格为0.0505。将其与当前的0.4404和0.0505 - 1.1400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVEX-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVEX-WT股票是什么时候拆分的？
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.4500和341.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.4500
- 开盘价
- 0.4404
- 卖价
- 0.4404
- 买价
- 0.4434
- 最低价
- 0.4404
- 最高价
- 0.4404
- 交易量
- 1
- 日变化
- -2.13%
- 月变化
- 8.96%
- 6个月变化
- 71.03%
- 年变化
- 341.73%
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
