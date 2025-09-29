クォートセクション
通貨 / EVEX-WT
EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com

0.4404 USD 0.0096 (2.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVEX-WTの今日の為替レートは、-2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4404の安値と0.4404の高値で取引されました。

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EVEX-WT株の現在の価格は？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comの株価は本日0.4404です。-2.13%内で取引され、前日の終値は0.4500、取引量は1に達しました。EVEX-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comの株は配当を出しますか？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comの現在の価格は0.4404です。配当方針は会社によりますが、投資家は341.73%やUSDにも注目します。EVEX-WTの動きはライブチャートで確認できます。

EVEX-WT株を買う方法は？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comの株は現在0.4404で購入可能です。注文は通常0.4404または0.4434付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EVEX-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

EVEX-WT株に投資する方法は？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comへの投資では、年間の値幅0.0505 - 1.1400と現在の0.4404を考慮します。注文は多くの場合0.4404や0.4434で行われる前に、8.96%や71.03%と比較されます。EVEX-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Eve Holding, Inc.の株の最高値は？

Eve Holding, Inc.の過去1年の最高値は1.1400でした。0.0505 - 1.1400内で株価は大きく変動し、0.4500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Eve Holding, Inc.の株の最低値は？

Eve Holding, Inc.(EVEX-WT)の年間最安値は0.0505でした。現在の0.4404や0.0505 - 1.1400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVEX-WTの動きはライブチャートで確認できます。

EVEX-WTの株式分割はいつ行われましたか？

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Comは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4500、341.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.4404 0.4404
1年のレンジ
0.0505 1.1400
以前の終値
0.4500
始値
0.4404
買値
0.4404
買値
0.4434
安値
0.4404
高値
0.4404
出来高
1
1日の変化
-2.13%
1ヶ月の変化
8.96%
6ヶ月の変化
71.03%
1年の変化
341.73%
