QuotazioniSezioni
Valute / EVEX-WT
Tornare a Azioni

EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com

0.4404 USD 0.0096 (2.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVEX-WT ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4404 e ad un massimo di 0.4404.

Segui le dinamiche di Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EVEX-WT oggi?

Oggi le azioni Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com sono prezzate a 0.4404. Viene scambiato all'interno di -2.13%, la chiusura di ieri è stata 0.4500 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVEX-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com pagano dividendi?

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com è attualmente valutato a 0.4404. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 341.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVEX-WT.

Come acquistare azioni EVEX-WT?

Puoi acquistare azioni Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com al prezzo attuale di 0.4404. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4404 o 0.4434, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVEX-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EVEX-WT?

Investire in Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com implica considerare l'intervallo annuale 0.0505 - 1.1400 e il prezzo attuale 0.4404. Molti confrontano 8.96% e 71.03% prima di effettuare ordini su 0.4404 o 0.4434. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVEX-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eve Holding, Inc.?

Il prezzo massimo di Eve Holding, Inc. nell'ultimo anno è stato 1.1400. All'interno di 0.0505 - 1.1400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eve Holding, Inc.?

Il prezzo più basso di Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0505. Confrontandolo con gli attuali 0.4404 e 0.0505 - 1.1400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVEX-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVEX-WT?

Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4500 e 341.73%.

Intervallo Giornaliero
0.4404 0.4404
Intervallo Annuale
0.0505 1.1400
Chiusura Precedente
0.4500
Apertura
0.4404
Bid
0.4404
Ask
0.4434
Minimo
0.4404
Massimo
0.4404
Volume
1
Variazione giornaliera
-2.13%
Variazione Mensile
8.96%
Variazione Semestrale
71.03%
Variazione Annuale
341.73%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4