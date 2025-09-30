- Panoramica
EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com
Il tasso di cambio EVEX-WT ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4404 e ad un massimo di 0.4404.
Segui le dinamiche di Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVEX-WT oggi?
Oggi le azioni Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com sono prezzate a 0.4404. Viene scambiato all'interno di -2.13%, la chiusura di ieri è stata 0.4500 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVEX-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com pagano dividendi?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com è attualmente valutato a 0.4404. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 341.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVEX-WT.
Come acquistare azioni EVEX-WT?
Puoi acquistare azioni Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com al prezzo attuale di 0.4404. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4404 o 0.4434, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVEX-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVEX-WT?
Investire in Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com implica considerare l'intervallo annuale 0.0505 - 1.1400 e il prezzo attuale 0.4404. Molti confrontano 8.96% e 71.03% prima di effettuare ordini su 0.4404 o 0.4434. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVEX-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eve Holding, Inc.?
Il prezzo massimo di Eve Holding, Inc. nell'ultimo anno è stato 1.1400. All'interno di 0.0505 - 1.1400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eve Holding, Inc.?
Il prezzo più basso di Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0505. Confrontandolo con gli attuali 0.4404 e 0.0505 - 1.1400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVEX-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVEX-WT?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4500 e 341.73%.
- Chiusura Precedente
- 0.4500
- Apertura
- 0.4404
- Bid
- 0.4404
- Ask
- 0.4434
- Minimo
- 0.4404
- Massimo
- 0.4404
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- 8.96%
- Variazione Semestrale
- 71.03%
- Variazione Annuale
- 341.73%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4