EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com

0.4404 USD 0.0096 (2.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EVEX-WT para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4404 e o mais alto foi 0.4404.

Veja a dinâmica do par de moedas Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EVEX-WT hoje?

Hoje Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) está avaliado em 0.4404. O instrumento é negociado dentro de -2.13%, o fechamento de ontem foi 0.4500, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EVEX-WT em tempo real.

As ações de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com pagam dividendos?

Atualmente Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com está avaliado em 0.4404. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 341.73% e USD. Monitore os movimentos de EVEX-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EVEX-WT?

Você pode comprar ações de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) pelo preço atual 0.4404. Ordens geralmente são executadas perto de 0.4404 ou 0.4434, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EVEX-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EVEX-WT?

Investir em Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com envolve considerar a faixa anual 0.0505 - 1.1400 e o preço atual 0.4404. Muitos comparam 8.96% e 71.03% antes de enviar ordens em 0.4404 ou 0.4434. Estude as mudanças diárias de preço de EVEX-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Eve Holding, Inc.?

O maior preço de Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) no último ano foi 1.1400. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0505 - 1.1400, e a comparação com 0.4500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Eve Holding, Inc.?

O menor preço de Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) no ano foi 0.0505. A comparação com o preço atual 0.4404 e 0.0505 - 1.1400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EVEX-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EVEX-WT?

No passado Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.4500 e 341.73% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.4404 0.4404
Faixa anual
0.0505 1.1400
Fechamento anterior
0.4500
Open
0.4404
Bid
0.4404
Ask
0.4434
Low
0.4404
High
0.4404
Volume
1
Mudança diária
-2.13%
Mudança mensal
8.96%
Mudança de 6 meses
71.03%
Mudança anual
341.73%
