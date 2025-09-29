- Panorámica
EVEX-WT: Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com
El tipo de cambio de EVEX-WT de hoy ha cambiado un -2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4404, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4404.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EVEX-WT hoy?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) se evalúa hoy en 0.4404. El instrumento se negocia dentro de -2.13%; el cierre de ayer ha sido 0.4500 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EVEX-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com?
Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com se evalúa actualmente en 0.4404. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 341.73% y USD. Monitoree los movimientos de EVEX-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EVEX-WT?
Puede comprar acciones de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com (EVEX-WT) al precio actual de 0.4404. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.4404 o 0.4434, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EVEX-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EVEX-WT?
Invertir en Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com implica tener en cuenta el rango anual 0.0505 - 1.1400 y el precio actual 0.4404. Muchos comparan 8.96% y 71.03% antes de colocar órdenes en 0.4404 o 0.4434. Estudie los cambios diarios de precios de EVEX-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Eve Holding, Inc.?
El precio más alto de Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) en el último año ha sido 1.1400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0505 - 1.1400, una comparación con 0.4500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Eve Holding, Inc.?
El precio más bajo de Eve Holding, Inc. (EVEX-WT) para el año ha sido 0.0505. La comparación con los actuales 0.4404 y 0.0505 - 1.1400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EVEX-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EVEX-WT?
En el pasado, Eve Holding Inc Warrants, each exercisable for one share of Com ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.4500 y 341.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.4500
- Open
- 0.4404
- Bid
- 0.4404
- Ask
- 0.4434
- Low
- 0.4404
- High
- 0.4404
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -2.13%
- Cambio mensual
- 8.96%
- Cambio a 6 meses
- 71.03%
- Cambio anual
- 341.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.