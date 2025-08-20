Валюты / ENR
ENR: Energizer Holdings Inc
29.21 USD 0.46 (1.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENR за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.11, а максимальная — 29.87.
Следите за динамикой Energizer Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ENR
Дневной диапазон
29.11 29.87
Годовой диапазон
19.71 39.52
- Предыдущее закрытие
- 29.67
- Open
- 29.67
- Bid
- 29.21
- Ask
- 29.51
- Low
- 29.11
- High
- 29.87
- Объем
- 2.191 K
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- 6.37%
- 6-месячное изменение
- -2.31%
- Годовое изменение
- -8.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.