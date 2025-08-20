Divisas / ENR
ENR: Energizer Holdings Inc
29.65 USD 0.44 (1.51%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENR de hoy ha cambiado un 1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.38, mientras que el máximo ha alcanzado 30.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Energizer Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ENR News
Rango diario
29.38 30.29
Rango anual
19.71 39.52
- Cierres anteriores
- 29.21
- Open
- 29.44
- Bid
- 29.65
- Ask
- 29.95
- Low
- 29.38
- High
- 30.29
- Volumen
- 1.622 K
- Cambio diario
- 1.51%
- Cambio mensual
- 7.98%
- Cambio a 6 meses
- -0.84%
- Cambio anual
- -6.76%
