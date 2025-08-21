Währungen / ENR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ENR: Energizer Holdings Inc
29.53 USD 0.12 (0.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENR hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.39 bis zu einem Hoch von 29.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energizer Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENR News
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Finding Long-Awaited Value In Energizer Holdings (NYSE:ENR)
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Energizer: Why I'm Still Energized About Shares (NYSE:ENR)
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Why Is Energizer (ENR) Down 5.2% Since Last Earnings Report?
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Oil holds in tight range, rising output offsets Russia supply disruptions
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Oil slips as market weighs end of US summer driving and India supply dilemma
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Why Energizer Holdings (ENR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
Tagesspanne
29.39 29.87
Jahresspanne
19.71 39.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.65
- Eröffnung
- 29.39
- Bid
- 29.53
- Ask
- 29.83
- Tief
- 29.39
- Hoch
- 29.87
- Volumen
- 1.089 K
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 7.54%
- 6-Monatsänderung
- -1.24%
- Jahresänderung
- -7.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K