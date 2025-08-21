Dövizler / ENR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ENR: Energizer Holdings Inc
28.84 USD 0.69 (2.34%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENR fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.79 ve Yüksek fiyatı olarak 29.73 aralığında işlem gördü.
Energizer Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENR haberleri
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Finding Long-Awaited Value In Energizer Holdings (NYSE:ENR)
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Energizer: Why I'm Still Energized About Shares (NYSE:ENR)
- Morning Bid: Fed week begins
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Why Is Energizer (ENR) Down 5.2% Since Last Earnings Report?
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Oil holds in tight range, rising output offsets Russia supply disruptions
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Oil slips as market weighs end of US summer driving and India supply dilemma
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Why Energizer Holdings (ENR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- Morning Bid: Tech fright calms but Fed pressure grows
Günlük aralık
28.79 29.73
Yıllık aralık
19.71 39.52
- Önceki kapanış
- 29.53
- Açılış
- 29.57
- Satış
- 28.84
- Alış
- 29.14
- Düşük
- 28.79
- Yüksek
- 29.73
- Hacim
- 727
- Günlük değişim
- -2.34%
- Aylık değişim
- 5.03%
- 6 aylık değişim
- -3.55%
- Yıllık değişim
- -9.31%
21 Eylül, Pazar