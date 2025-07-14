Валюты / EEM
EEM: iShares MSCI Emerging Index Fund
53.03 USD 0.37 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EEM за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.76, а максимальная — 53.07.
Следите за динамикой iShares MSCI Emerging Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- EEM: Understanding The Original Emerging Market Equity ETF (NYSEARCA:EEM)
- EPHE: Philippine Equities Are Inexpensive, While H2 Looks More Promising
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- EYLD: Deep Value Outweighs Geopolitical Risks (BATS:EYLD)
- BofA: Investors pour into bonds, pull back from crypto
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- EWM: Road To Recovery (NYSEARCA:EWM)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Almost every investor in this survey says U.S. stocks are overvalued as 70% expect stagflation
- Fund managers cut cash to 3.9% in most bullish stance since February – BofA
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- AIA ETF: Not The Best Time To Make Concentrated Bets On Larger Asian Markets
- The emerging-markets bandwagon rumbles on, and now China is climbing aboard
- BofA maintains constructive view on EEMEA equities despite tariff risks
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- EPI: The Stars Are Aligning For This Imperfect Indian ETF (Rating Upgrade) (NYSEARCA:EPI)
- IGD: This Fund Can Add Diversity To A Portfolio, But It Is Near A 3-Year High
Дневной диапазон
52.76 53.07
Годовой диапазон
38.19 53.07
- Предыдущее закрытие
- 52.66
- Open
- 52.88
- Bid
- 53.03
- Ask
- 53.33
- Low
- 52.76
- High
- 53.07
- Объем
- 11.140 K
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 7.35%
- 6-месячное изменение
- 21.49%
- Годовое изменение
- 15.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.