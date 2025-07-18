Devises / EEM
EEM: iShares MSCI Emerging Index Fund
53.00 USD 0.12 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EEM a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.91 et à un maximum de 53.12.
Suivez la dynamique iShares MSCI Emerging Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
52.91 53.12
Range Annuel
38.19 53.67
- Clôture Précédente
- 53.12
- Ouverture
- 53.05
- Bid
- 53.00
- Ask
- 53.30
- Plus Bas
- 52.91
- Plus Haut
- 53.12
- Volume
- 13.835 K
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 7.29%
- Changement à 6 Mois
- 21.42%
- Changement Annuel
- 14.97%
20 septembre, samedi