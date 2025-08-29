Валюты / DG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DG: Dollar General Corporation
104.16 USD 0.37 (0.35%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DG за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.34, а максимальная — 104.99.
Следите за динамикой Dollar General Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DG
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- Can Target Convert Hardlines' Momentum Into Company-Wide Success?
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Buy, Hold or Sell Costco Stock? August Sales Signal Next Move
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Is TGT's Operational Reset Laying the Foundation for Margin Recovery?
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- What's Going On With Uber Technologies Stock Tuesday? - Uber Technologies (NYSE:UBER)
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Dollar Tree's Treasure Hunt Meets Tariff Trouble (NASDAQ:DLTR)
- More people earning over $100,000 are doing their back-to-school and holiday shopping at Dollar General and Dollar Tree these days. Here’s why.
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Dollar Tree Stock?
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- “General Economic Uncertainty”: Home Depot (NYSE:HD) Notches Up as It Addresses the “Nervous Consumer” - TipRanks.com
- Uber Inks Customer-Friendly Deal With Best Buy: Sign of More Growth?
- Dollar Tree’s stock slides as downbeat outlook overshadows a big earnings beat
- Dollar Tree raises annual targets on resilient demand for cheaper goods
- Dollar General: Long-Term Outlook Improves, Shifting To Middle-Class Convenience Consumers
- Dollar Tree stock holds steady as Piper Sandler maintains Neutral rating
- Dollar Tree stock maintains Market Perform rating at Bernstein on comp growth concerns
- I Can't Lie, I'm Excited About Dollar General Stock After the Recent Earnings Report. Here's Why
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
- Best Buy, Dollar General, Dell lead earnings reports on Saturday
Дневной диапазон
103.34 104.99
Годовой диапазон
66.43 116.30
- Предыдущее закрытие
- 104.53
- Open
- 104.70
- Bid
- 104.16
- Ask
- 104.46
- Low
- 103.34
- High
- 104.99
- Объем
- 3.873 K
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- -4.65%
- 6-месячное изменение
- 17.72%
- Годовое изменение
- 23.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.