DG: Dollar General Corporation

102.09 USD 4.81 (4.50%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DG a changé de -4.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.04 et à un maximum de 107.34.

Suivez la dynamique Dollar General Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
101.04 107.34
Range Annuel
66.43 116.30
Clôture Précédente
106.90
Ouverture
107.28
Bid
102.09
Ask
102.39
Plus Bas
101.04
Plus Haut
107.34
Volume
9.451 K
Changement quotidien
-4.50%
Changement Mensuel
-6.55%
Changement à 6 Mois
15.38%
Changement Annuel
20.90%
