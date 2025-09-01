KurseKategorien
Währungen / DG
Zurück zum Aktien

DG: Dollar General Corporation

106.90 USD 0.71 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DG hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.97 bis zu einem Hoch von 107.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dollar General Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DG News

Tagesspanne
104.97 107.26
Jahresspanne
66.43 116.30
Vorheriger Schlusskurs
106.19
Eröffnung
106.10
Bid
106.90
Ask
107.20
Tief
104.97
Hoch
107.26
Volumen
7.497 K
Tagesänderung
0.67%
Monatsänderung
-2.14%
6-Monatsänderung
20.82%
Jahresänderung
26.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K