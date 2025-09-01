Währungen / DG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DG: Dollar General Corporation
106.90 USD 0.71 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DG hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.97 bis zu einem Hoch von 107.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dollar General Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DG News
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- Can Target Convert Hardlines' Momentum Into Company-Wide Success?
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Buy, Hold or Sell Costco Stock? August Sales Signal Next Move
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Is TGT's Operational Reset Laying the Foundation for Margin Recovery?
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- What's Going On With Uber Technologies Stock Tuesday? - Uber Technologies (NYSE:UBER)
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Dollar Tree's Treasure Hunt Meets Tariff Trouble (NASDAQ:DLTR)
- More people earning over $100,000 are doing their back-to-school and holiday shopping at Dollar General and Dollar Tree these days. Here’s why.
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Dollar Tree Stock?
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- “General Economic Uncertainty”: Home Depot (NYSE:HD) Notches Up as It Addresses the “Nervous Consumer” - TipRanks.com
- Uber Inks Customer-Friendly Deal With Best Buy: Sign of More Growth?
- Dollar Tree’s stock slides as downbeat outlook overshadows a big earnings beat
- Dollar Tree raises annual targets on resilient demand for cheaper goods
- Dollar General: Long-Term Outlook Improves, Shifting To Middle-Class Convenience Consumers
- Dollar Tree stock holds steady as Piper Sandler maintains Neutral rating
- Dollar Tree stock maintains Market Perform rating at Bernstein on comp growth concerns
- I Can't Lie, I'm Excited About Dollar General Stock After the Recent Earnings Report. Here's Why
Tagesspanne
104.97 107.26
Jahresspanne
66.43 116.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.19
- Eröffnung
- 106.10
- Bid
- 106.90
- Ask
- 107.20
- Tief
- 104.97
- Hoch
- 107.26
- Volumen
- 7.497 K
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- -2.14%
- 6-Monatsänderung
- 20.82%
- Jahresänderung
- 26.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K