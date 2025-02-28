Валюты / CIVB
CIVB: Civista Bancshares Inc
20.63 USD 0.22 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIVB за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.46, а максимальная — 20.93.
Следите за динамикой Civista Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CIVB
Дневной диапазон
20.46 20.93
Годовой диапазон
17.00 25.59
- Предыдущее закрытие
- 20.85
- Open
- 20.93
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Low
- 20.46
- High
- 20.93
- Объем
- 255
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- -1.34%
- 6-месячное изменение
- 5.85%
- Годовое изменение
- 16.82%
