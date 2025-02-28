Valute / CIVB
CIVB: Civista Bancshares Inc
20.79 USD 0.51 (2.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIVB ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.75 e ad un massimo di 21.37.
Segui le dinamiche di Civista Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CIVB News
Intervallo Giornaliero
20.75 21.37
Intervallo Annuale
17.00 25.59
- Chiusura Precedente
- 21.30
- Apertura
- 21.30
- Bid
- 20.79
- Ask
- 21.09
- Minimo
- 20.75
- Massimo
- 21.37
- Volume
- 491
- Variazione giornaliera
- -2.39%
- Variazione Mensile
- -0.57%
- Variazione Semestrale
- 6.67%
- Variazione Annuale
- 17.72%
21 settembre, domenica