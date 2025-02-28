QuotazioniSezioni
CIVB
CIVB: Civista Bancshares Inc

20.79 USD 0.51 (2.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIVB ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.75 e ad un massimo di 21.37.

Segui le dinamiche di Civista Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.75 21.37
Intervallo Annuale
17.00 25.59
Chiusura Precedente
21.30
Apertura
21.30
Bid
20.79
Ask
21.09
Minimo
20.75
Massimo
21.37
Volume
491
Variazione giornaliera
-2.39%
Variazione Mensile
-0.57%
Variazione Semestrale
6.67%
Variazione Annuale
17.72%
