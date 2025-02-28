Währungen / CIVB
CIVB: Civista Bancshares Inc
21.29 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIVB hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.16 bis zu einem Hoch von 21.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Civista Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CIVB News
Tagesspanne
21.16 21.37
Jahresspanne
17.00 25.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.30
- Eröffnung
- 21.30
- Bid
- 21.29
- Ask
- 21.59
- Tief
- 21.16
- Hoch
- 21.37
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 1.82%
- 6-Monatsänderung
- 9.24%
- Jahresänderung
- 20.55%
