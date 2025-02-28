KurseKategorien
CIVB: Civista Bancshares Inc

21.29 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIVB hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.16 bis zu einem Hoch von 21.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Civista Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
21.16 21.37
Jahresspanne
17.00 25.59
Vorheriger Schlusskurs
21.30
Eröffnung
21.30
Bid
21.29
Ask
21.59
Tief
21.16
Hoch
21.37
Volumen
67
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
1.82%
6-Monatsänderung
9.24%
Jahresänderung
20.55%
