Валюты / BTG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTG: B2Gold Corp (Canada)
4.33 USD 0.07 (1.59%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTG за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.28, а максимальная — 4.42.
Следите за динамикой B2Gold Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTG
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Buy B2Gold: The Bullish Rally Is Just Beginning (NYSE:BTG)
- B2Gold: Even More Bullish After Goose Mine Started & Gold's New ATH, Stock Barely Moved
- B2Gold (BTG) Laps the Stock Market: Here's Why
- B2Gold: Still Too Cheap (NYSE:BTG)
- B2Gold Corp stock hits 52-week high at 4.34 USD
- US Treasury queries Brazilian banks over sanctions, source says
- B2Gold stock hits 52-week high at 4.19 USD
- B2Gold vs. IAMGOLD: Which Gold Mining Stock is the Better Buy Now?
- Aris Mining's Costs Climb: Can Margins Hold Up Amid Inflation?
- B2Gold stock hits 52-week high at 4.01 USD
- BTG Q2 Production Beats Expectations: Can It Keep the Momentum?
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Aris Mining's Q2 Gold Sales Surge: Will Volume Momentum Last?
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- B2Gold Corp stock hits 52-week high at 3.94 USD
- B2Gold Gains 31% in 3 Months: Here's How to Play the Stock
- Should You Buy Aris Mining Stock After a 70% Surge in 6 Months?
- Aris Mining's Q2 Gold Output Climbs: Segovia Sets Stage for Solid 2H
- B2Gold Beating On Production, Adding Tier-One Assets, And Trading At Steep Discount
- B2Gold Corp. (BTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- B2Gold Earnings Miss Estimates in Q2, Revenues Increase Y/Y
- Wheaton Precious Metals Q2 2025 slides: Record revenue amid gold price surge
- B2Gold earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
4.28 4.42
Годовой диапазон
2.20 4.60
- Предыдущее закрытие
- 4.40
- Open
- 4.41
- Bid
- 4.33
- Ask
- 4.63
- Low
- 4.28
- High
- 4.42
- Объем
- 14.651 K
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- 3.10%
- 6-месячное изменение
- 49.83%
- Годовое изменение
- 38.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.