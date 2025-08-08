Valute / BTG
BTG: B2Gold Corp (Canada)
4.51 USD 0.18 (4.16%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTG ha avuto una variazione del 4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.34 e ad un massimo di 4.51.
Segui le dinamiche di B2Gold Corp (Canada). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.34 4.51
Intervallo Annuale
2.20 4.60
- Chiusura Precedente
- 4.33
- Apertura
- 4.34
- Bid
- 4.51
- Ask
- 4.81
- Minimo
- 4.34
- Massimo
- 4.51
- Volume
- 20.320 K
- Variazione giornaliera
- 4.16%
- Variazione Mensile
- 7.38%
- Variazione Semestrale
- 56.06%
- Variazione Annuale
- 44.09%
20 settembre, sabato