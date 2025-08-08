QuotazioniSezioni
BTG: B2Gold Corp (Canada)

4.51 USD 0.18 (4.16%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTG ha avuto una variazione del 4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.34 e ad un massimo di 4.51.

Segui le dinamiche di B2Gold Corp (Canada). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
4.34 4.51
Intervallo Annuale
2.20 4.60
Chiusura Precedente
4.33
Apertura
4.34
Bid
4.51
Ask
4.81
Minimo
4.34
Massimo
4.51
Volume
20.320 K
Variazione giornaliera
4.16%
Variazione Mensile
7.38%
Variazione Semestrale
56.06%
Variazione Annuale
44.09%
