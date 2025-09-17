Валюты / AOHY
AOHY: Angel Oak Funds Trust Angel Oak High Yield Opportunities ETF
11.22 USD 0.02 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AOHY за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.21, а максимальная — 11.24.
Следите за динамикой Angel Oak Funds Trust Angel Oak High Yield Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.21 11.24
Годовой диапазон
10.51 11.47
- Предыдущее закрытие
- 11.20
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Low
- 11.21
- High
- 11.24
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 2.47%
- Годовое изменение
- 0.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.