AOHY: Angel Oak Funds Trust Angel Oak High Yield Opportunities ETF
11.25 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AOHY ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.22 e ad un massimo di 11.29.
Segui le dinamiche di Angel Oak Funds Trust Angel Oak High Yield Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.22 11.29
Intervallo Annuale
10.51 11.47
- Chiusura Precedente
- 11.26
- Apertura
- 11.29
- Bid
- 11.25
- Ask
- 11.55
- Minimo
- 11.22
- Massimo
- 11.29
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 1.17%
- Variazione Semestrale
- 2.74%
- Variazione Annuale
- 0.63%
21 settembre, domenica