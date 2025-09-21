QuotazioniSezioni
Valute / AOHY
Tornare a Azioni

AOHY: Angel Oak Funds Trust Angel Oak High Yield Opportunities ETF

11.25 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AOHY ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.22 e ad un massimo di 11.29.

Segui le dinamiche di Angel Oak Funds Trust Angel Oak High Yield Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
11.22 11.29
Intervallo Annuale
10.51 11.47
Chiusura Precedente
11.26
Apertura
11.29
Bid
11.25
Ask
11.55
Minimo
11.22
Massimo
11.29
Volume
35
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
1.17%
Variazione Semestrale
2.74%
Variazione Annuale
0.63%
21 settembre, domenica