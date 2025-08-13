КотировкиРазделы
Валюты / AMT
Назад в Рынок акций США

AMT: American Tower Corporation (REIT)

194.73 USD 2.22 (1.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMT за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.48, а максимальная — 195.15.

Следите за динамикой American Tower Corporation (REIT). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AMT

Дневной диапазон
191.48 195.15
Годовой диапазон
172.51 234.47
Предыдущее закрытие
192.51
Open
191.90
Bid
194.73
Ask
195.03
Low
191.48
High
195.15
Объем
5.848 K
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
-3.91%
6-месячное изменение
-11.51%
Годовое изменение
-16.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.