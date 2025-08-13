Валюты / AMT
AMT: American Tower Corporation (REIT)
194.73 USD 2.22 (1.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMT за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.48, а максимальная — 195.15.
Следите за динамикой American Tower Corporation (REIT). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
191.48 195.15
Годовой диапазон
172.51 234.47
- Предыдущее закрытие
- 192.51
- Open
- 191.90
- Bid
- 194.73
- Ask
- 195.03
- Low
- 191.48
- High
- 195.15
- Объем
- 5.848 K
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- -3.91%
- 6-месячное изменение
- -11.51%
- Годовое изменение
- -16.60%
