AMT: American Tower Corporation (REIT)
192.97 USD 4.24 (2.15%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMT hat sich für heute um -2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 192.23 bis zu einem Hoch von 196.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Tower Corporation (REIT)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
192.23 196.45
Jahresspanne
172.51 234.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 197.21
- Eröffnung
- 196.45
- Bid
- 192.97
- Ask
- 193.27
- Tief
- 192.23
- Hoch
- 196.45
- Volumen
- 4.489 K
- Tagesänderung
- -2.15%
- Monatsänderung
- -4.78%
- 6-Monatsänderung
- -12.31%
- Jahresänderung
- -17.36%
