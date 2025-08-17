Divisas / AMT
AMT: American Tower Corporation (REIT)
197.21 USD 2.48 (1.27%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMT de hoy ha cambiado un 1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 194.42, mientras que el máximo ha alcanzado 199.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Tower Corporation (REIT). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
194.42 199.12
Rango anual
172.51 234.47
- Cierres anteriores
- 194.73
- Open
- 194.50
- Bid
- 197.21
- Ask
- 197.51
- Low
- 194.42
- High
- 199.12
- Volumen
- 4.532 K
- Cambio diario
- 1.27%
- Cambio mensual
- -2.68%
- Cambio a 6 meses
- -10.39%
- Cambio anual
- -15.54%
