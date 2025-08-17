FiyatlarBölümler
Dövizler / AMT
AMT: American Tower Corporation (REIT)

193.27 USD 0.30 (0.16%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMT fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 192.09 ve Yüksek fiyatı olarak 194.53 aralığında işlem gördü.

American Tower Corporation (REIT) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
192.09 194.53
Yıllık aralık
172.51 234.47
Önceki kapanış
192.97
Açılış
193.50
Satış
193.27
Alış
193.57
Düşük
192.09
Yüksek
194.53
Hacim
4.027 K
Günlük değişim
0.16%
Aylık değişim
-4.63%
6 aylık değişim
-12.18%
Yıllık değişim
-17.23%
21 Eylül, Pazar