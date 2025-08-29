Валюты / ALB
ALB: Albemarle Corporation
80.91 USD 0.12 (0.15%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALB за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.93, а максимальная — 82.00.
Следите за динамикой Albemarle Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALB
Дневной диапазон
79.93 82.00
Годовой диапазон
49.43 113.91
- Предыдущее закрытие
- 81.03
- Open
- 80.77
- Bid
- 80.91
- Ask
- 81.21
- Low
- 79.93
- High
- 82.00
- Объем
- 3.644 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- 12.38%
- Годовое изменение
- -14.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.