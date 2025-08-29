КотировкиРазделы
ALB: Albemarle Corporation

80.91 USD 0.12 (0.15%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALB за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.93, а максимальная — 82.00.

Следите за динамикой Albemarle Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
79.93 82.00
Годовой диапазон
49.43 113.91
Предыдущее закрытие
81.03
Open
80.77
Bid
80.91
Ask
81.21
Low
79.93
High
82.00
Объем
3.644 K
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
-1.29%
6-месячное изменение
12.38%
Годовое изменение
-14.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.