KurseKategorien
Währungen / ALB
Zurück zum Aktien

ALB: Albemarle Corporation

80.93 USD 0.71 (0.89%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALB hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.33 bis zu einem Hoch von 81.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Albemarle Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALB News

Tagesspanne
79.33 81.60
Jahresspanne
49.43 113.91
Vorheriger Schlusskurs
80.22
Eröffnung
80.78
Bid
80.93
Ask
81.23
Tief
79.33
Hoch
81.60
Volumen
3.753 K
Tagesänderung
0.89%
Monatsänderung
-1.27%
6-Monatsänderung
12.40%
Jahresänderung
-14.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K