ALB: Albemarle Corporation
80.93 USD 0.71 (0.89%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALB hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.33 bis zu einem Hoch von 81.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Albemarle Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALB News
Tagesspanne
79.33 81.60
Jahresspanne
49.43 113.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.22
- Eröffnung
- 80.78
- Bid
- 80.93
- Ask
- 81.23
- Tief
- 79.33
- Hoch
- 81.60
- Volumen
- 3.753 K
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- -1.27%
- 6-Monatsänderung
- 12.40%
- Jahresänderung
- -14.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K