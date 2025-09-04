CotationsSections
ALB: Albemarle Corporation

81.82 USD 0.89 (1.10%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALB a changé de 1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.31 et à un maximum de 83.93.

Suivez la dynamique Albemarle Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
81.31 83.93
Range Annuel
49.43 113.91
Clôture Précédente
80.93
Ouverture
81.82
Bid
81.82
Ask
82.12
Plus Bas
81.31
Plus Haut
83.93
Volume
3.504 K
Changement quotidien
1.10%
Changement Mensuel
-0.18%
Changement à 6 Mois
13.64%
Changement Annuel
-13.19%
