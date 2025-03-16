КотировкиРазделы
Валюты / AIEQ
Назад в Рынок акций США

AIEQ: Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF

44.81 USD 0.09 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIEQ за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.59, а максимальная — 44.81.

Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AIEQ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIEQ сегодня?

Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) сегодня оценивается на уровне 44.81. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 44.72, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF?

Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF в настоящее время оценивается в 44.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.46% и USD. Отслеживайте движения AIEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции AIEQ?

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) по текущей цене 44.81. Ордера обычно размещаются около 44.81 или 45.11, тогда как 2 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIEQ?

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.27 - 45.22 и текущей цены 44.81. Многие сравнивают 3.61% и 21.70% перед размещением ордеров на 44.81 или 45.11. Изучайте ежедневные изменения цены AIEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AI Powered Equity ETF?

Самая высокая цена AI Powered Equity ETF (AIEQ) за последний год составила 45.22. Акции заметно колебались в пределах 31.27 - 45.22, сравнение с 44.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AI Powered Equity ETF?

Самая низкая цена AI Powered Equity ETF (AIEQ) за год составила 31.27. Сравнение с текущими 44.81 и 31.27 - 45.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIEQ?

В прошлом Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.72 и 20.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.59 44.81
Годовой диапазон
31.27 45.22
Предыдущее закрытие
44.72
Open
44.59
Bid
44.81
Ask
45.11
Low
44.59
High
44.81
Объем
2
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
21.70%
Годовое изменение
20.46%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8